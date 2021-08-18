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Путин и Меркель 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане

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Одной из тем переговоров федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в Москве 20 августа станет Афганистан. Об этом 18 августа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Вместе с тем во время визита Меркель в Москву канцлер ФРГ возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

В последний раз немецкий канцлер была в России с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

Также в этот день российский лидер и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в стране в интересах поддержания стабильности в регионе.

Положение в Афганистане также обсуждалось в рамках телефонного разговора Владимира Путина с иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Ранее, 16 августа, Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными, а почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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