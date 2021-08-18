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«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок из-за запрета полетов над Афганистаном

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«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок, продажа авиабилетов на сайте авиакомпании после 21 августа не ведется. Как сообщило 18 августа генконсульство России в Пхукете, «Аэрофлот» отменяет рейсы из Москвы в Бангкок после 24 августа, предварительно, до конца октября.

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Отмена рейсов в Бангкок связана с введенными ограничениями на полеты в воздушном пространстве Афганистана, сказал «Известиям» источник в авиакомпании. По его словам, сейчас перевозчик рассылает уведомления об отмене рейсов пассажирам, купившим билеты.

В понедельник, 16 августа, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Известиям», что самолеты авиакомпании при выполнении рейсов в Дели и Бангкок будут временно облетать воздушное пространство Афганистана.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», — говорил он.

15 августа представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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