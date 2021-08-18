Прямой эфир
Мир
Делегация прежнего правительства Афганистана попросила убежище в Катаре
Мир
Литва вручила Белоруссии ноту из-за инцидента с нарушением границы
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение с 19 по 20 августа
Интернет
В Genius опровергли уход из России
Мир
Узбекистан сообщил о содействии ФРГ в эвакуации граждан из Афганистана
Общество
Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности до 19 августа
Мир
Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату

Дипломат обвинил сбежавшего из Афганистана президента в краже $169 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Афганистана Ашраф Гани, сбежавший из страны после захвата боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) афганской столицы Кабула, украл из казны $169 млн. Об этом в среду, 18 августа, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

Побег Гани высокопоставленный дипломат назвал предательством государства и нации, пишет таджикское издание «Вечёрка».

«В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.

Также сообщается, что дипмиссия страны в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани, а также советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, чтобы «вернуть похищенные средства в Афганистан».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Кроме того, они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

Некоторые сообщали, что Гани бежал в Узбекистан, в то же время другие сообщали, что он находится в Омане, куда прибыл из Таджикистана.

16 августа Bloomberg сообщило, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренности между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.

Отмечалось, что прийти к такой договоренности получилось на переговорах с участием США в Дохе. Она предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Ожидалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении власти с группировкой боевиков.

На следующий день официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В этот же день вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, а также призвал граждан страны «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». В свою очередь, талибы, контролирующие большую часть Афганистана и занявшие Кабул, указали, что в ближайшее время намерены сформировать свое правительство.

Спустя день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021