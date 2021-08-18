Дипломат обвинил сбежавшего из Афганистана президента в краже $169 млн

Президент Афганистана Ашраф Гани, сбежавший из страны после захвата боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) афганской столицы Кабула, украл из казны $169 млн. Об этом в среду, 18 августа, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.

Побег Гани высокопоставленный дипломат назвал предательством государства и нации, пишет таджикское издание «Вечёрка».

«В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.

Также сообщается, что дипмиссия страны в Таджикистане просит Интерпол задержать Гани, а также советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и главу администрации президента Фазла Махмуда Фазли, чтобы «вернуть похищенные средства в Афганистан».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Кроме того, они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

Некоторые сообщали, что Гани бежал в Узбекистан, в то же время другие сообщали, что он находится в Омане, куда прибыл из Таджикистана.

16 августа Bloomberg сообщило, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренности между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.

Отмечалось, что прийти к такой договоренности получилось на переговорах с участием США в Дохе. Она предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. Ожидалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении власти с группировкой боевиков.

На следующий день официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

В этот же день вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства, а также призвал граждан страны «присоединиться к сопротивлению» боевикам «Талибана». В свою очередь, талибы, контролирующие большую часть Афганистана и занявшие Кабул, указали, что в ближайшее время намерены сформировать свое правительство.

Спустя день представитель «Талибана» заявил, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения.