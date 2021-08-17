В Узбекистане опровергли нахождение в республике президента Афганистана

МИД Узбекистана во вторник, 17 августа, опроверг информацию о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и ряд других афганских деятелей находятся в республике.

Информационное агентство Dunyo узбекского внешнеполитического ведомства распространило сообщение, в котором указывается, что в последнее время в СМИ и соцсетях появились сообщения якобы о нахождении на территории республики отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана.

«В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

16 августа газета The New York Times писала, что Гани вместе с женой и двумя помощниками отправился в Узбекистан. После этого представитель посольства Афганистана в Ташкенте подчеркнул, что у дипмиссии нет информации о возможном нахождении Гани в республике.

При этом издание Kabul news в понедельник сообщило, что Гани находится в Омане, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

Позже в этот же день источник, приближенный к властям Афганистана, сообщил, что Гани находится в Султанате Оман. При этом отмечалось, что власти Омана могут это опровергать.

Днем ранее боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в афганскую столицу Кабул, а затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Гани согласился подать в отставку и покинул страну. При этом он не уточнил, в какую страну он отправился. Свое решение он назвал способом «избежать бойни».

Как сообщили в российском посольстве в Афганистане, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.