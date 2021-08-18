Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели
Температура выше нормы ожидается во всей России до конца рабочей недели, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию. Только в воскресенье [будет] небольшая территория, где температура [опустится] ниже нормы (на два градуса)», — сказал метеоролог.
Вильфанд уточнил, что самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Жара достигнет +30…+31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных +4 градусов тепла там будет +14. Жарко будет и на юге Центрального федерального округа.
Синоптик отметил, что такие высокие температуры даже в июле бывают редко, а в августе наблюдать такое явление вовсе непривычно.
Ранее, 17 августа, Вильфанд сообщал, что в Москве аномальная жара спадет к четвергу, 19 августа: во второй половине недели теплая погода сменится незначительным понижением температуры и небольшими осадками. Эксперт уточнил, что в среду, 18 августа, температура в столице сохранится на уровне от +27 до +29 градусов, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня.
Накануне метеорологи спрогнозировали москвичам 17–18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.