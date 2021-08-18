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Вильфанд сообщил о сохранении аномальной жары до конца рабочей недели

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Температура выше нормы ожидается во всей России до конца рабочей недели, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию. Только в воскресенье [будет] небольшая территория, где температура [опустится] ниже нормы (на два градуса)», — сказал метеоролог.

Вильфанд уточнил, что самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Жара достигнет +30…+31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных +4 градусов тепла там будет +14. Жарко будет и на юге Центрального федерального округа.

Синоптик отметил, что такие высокие температуры даже в июле бывают редко, а в августе наблюдать такое явление вовсе непривычно.

Ранее, 17 августа, Вильфанд сообщал, что в Москве аномальная жара спадет к четвергу, 19 августа: во второй половине недели теплая погода сменится незначительным понижением температуры и небольшими осадками. Эксперт уточнил, что в среду, 18 августа, температура в столице сохранится на уровне от +27 до +29 градусов, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня.

Накануне метеорологи спрогнозировали москвичам 17–18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.

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