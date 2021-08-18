Джонсон и Байден обсудили ситуацию в Афганистане по телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, опубликованном во вторник, 17 августа.

«Премьер-министр [Джонсон] и президент Байден согласились с необходимостью совместных усилий международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане», — говорится в сообщении.

Лидеры договорились продолжить тесную работу в ближайшие дни и недели, чтобы позволить как можно большему количеству людей покинуть страну.

Премьер-министр Великобритании также изложил планы по увеличению объемов гуманитарной помощи, которая в настоящее время оказывается региону. Еще одной проблемой, за которую поручился Джонсон, стало переселение беженцев.

Как сообщается на сайте, политики «с нетерпением ожидают дальнейшего обсуждения этого вопроса на виртуальной встрече лидеров G7 в ближайшие дни».

Ранее во вторник сообщалось, что США ожидают от радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане.

Кроме того, Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

Во вторник международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. По последним данным, США за минувшие сутки эвакуировали из Кабула более 700 человек, в том числе 150 американцев. В аэропорту уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.