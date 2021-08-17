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Госдеп оценил обещание талибов соблюдать права человека в Афганистане

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США ожидают от радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека в Афганистане. Об этом заявил во вторник, 17 августа, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

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По просьбе журналистов он прокомментировал ряд заявлений о правах человека, которые прозвучали со стороны талибов.

«Любые будущие отношения между талибами и Соединенными Штатами или талибами и большей частью международного сообщества, что мы видели на примере Совета Безопасности ООН, будут основаны на действиях [радикального движения]», — сказал дипломат.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

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