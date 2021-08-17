В ЕС признали победу талибов в войне в Афганистане

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 17 августа, что Евросоюз признает, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) выиграло войну в Афганистане.

Он также отметил, что ЕС готов начать диалог с новыми властями страны, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

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