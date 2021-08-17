Гимнастка Ашрам назвала сном свою победу на Олимпиаде

Гимнастка Линой Ашрам, ставшая победительницей на Олимпийских играх в Токио, на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом назвала свою победу сном.

«Мы знали, что весь Израиль стоит за нами независимо от итогового результата. Это наш израильский дух и поддержка. Мы до сих пор не верим в произошедшее, ждем, когда же нас разбудят. На самом деле лучше не просыпаться», — цитирует Ашрам Ynet.

По словам спортсменки, она также чувствовала поддержку главы государства на протяжении всего времени, что находилась в Токио.

7 августа решением судей Ашрам взяла золото в финале индивидуального многоборья, несмотря на то что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд.

Израильтянка набрала 107,800 балла, россиянка Дина Аверина —107,650 балла, спортсменка из Белоруссии Алина Гарнасько из Белоруссии с результатом 102,700 стала третьей.

Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Олимпийский комитет России сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства.

На фоне обсуждений израильтянка закрыла свой аккаунт в Instagram из-за обилия негативных комментариев, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер Ашрам Айелет Зуссман 13 августа заявила, что все присужденные места на Олимпиаде были заслуженными, а российские спортсмены «не умеют проигрывать».

Между тем депутат Госдумы России Светлана Журова указала, что такое заявление Зуссман сделала, защищаясь от критики, ведь сама спортсменка и ее тренер не виноваты в сложившейся ситуации.