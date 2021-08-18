Базара нет: США хотят отобрать у российской экономики звание рыночной

Министерство торговли США поставило под сомнение рыночный статус российской экономики. Ведомство проводит анализ поставок нитрата аммония из РФ с целью выяснить, не демпингует ли Россия на этом рынке. В ситуации и возможных последствиях разбирались «Известия».

Начали копать

Как заявили в министерстве торговли США, расследование на предмет рыночности российской экономики начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ. «В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании. — «Известия») предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в документе.

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Министерство ссылается на закон о тарифах 1930 года, в котором указаны шесть критериев отнесения национальной экономики к рыночной. Это степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, определение ставок зарплаты путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, разрешение деятельности совместных предприятий или инвестиций фирм зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля над средствами производства, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска. А также другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Антидемпинговые пошлины

Экономике России США и Евросоюз присвоили статус рыночной 1 апреля 2002 года. Если сейчас этот статус отберут, США станет проще вводить антидемпинговые ограничения против российских экспортеров.

— Основным следствием признания экономики нерыночной будет возможность американских регуляторов использовать для расчета себестоимости продукции данные по себестоимости в других странах, где затраты на производство могут быть выше за счет более высокой стоимости рабочей силы, топлива, сырья или других элементов затрат, — поясняет Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал УА».

В случае введения антидемпинговых пошлин изменения затронут поставки реального сектора экономики: удобрений, продуктов металлургии и нефтехимии. Введение пошлин на товары из РФ снизит их конкурентоспособность по сравнению с аналогичными товарами — цена на российскую продукцию возрастет.

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— Не исключено, что на международном рынке повысятся цены на азотные удобрения. Это может произойти в том случае, если расследование американского министерства торговли будет полностью представлено общественности, — отмечает Николай Неплюев, член совета директоров ПАО «Тольяттиазот».

Если для продукции стран с рыночной экономикой доказать факт демпинга достаточно сложно, то для стран, лишенных этого статуса, гораздо проще. По оценкам Виталия Манкевича, президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, в результате под ударом может оказаться российский экспорт на $3–4 млрд в год.

Оспаривать в ВТО

Сам факт того, что свое расследование минторг США строит на основе закона о тарифах 1930 года, вызывает у наблюдателей вопросы. Однако репутационные потери могут быть неизбежны.

— До сих пор кажется странным, что государства придают этому статусу большое значение. Это очень старый документ: критерии оценки рыночной и нерыночной экономики приняты без малого сто лет назад, и США управляют восприятием других стран, присваивая и отбирая этот статус, — отмечает Ольга Орлова, руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа. Поэтому и процессы защиты интересов отечественных компаний, экспортирующих свою продукцию за границу, могут осложниться.

— Например, ВТО при рассмотрении международных торговых споров обязательно учитывает статус того или иного государства. В то же время ВТО может вообще не принять его во внимание. Китай считается страной с нерыночной экономикой, но данный факт не мешает ему эффективно защищать свои интересы в ВТО, — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

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Впрочем, в давнем споре с Евросоюзом свои интересы Россия уже сумела отстоять. Пять лет назад Россия инициировала в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на трубы из Украины. Претензии также касались антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Иски объединили в одно дело.

В прошлом году Еврокомиссия пригрозила России пошлинами из-за «значительных искажений рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства». В июле 2020-го третейская группа ВТО признала основные претензии России к Евросоюзу о методике определения цены товаров и антидемпинговых мер. В суде согласились, что цена энергии в конечной стоимости российской продукции искусственно занижалась. Таким образом, Москва смогла подтвердить рыночный статус российской экономики.

В нынешней ситуации, как считает Хазанов, российским производителям минеральных удобрений придется «посильнее напрячься» при оспаривании пошлин. А ВТО может вынести решение отнюдь не в пользу государственных органов США.

Рычаг давления

В Госдуме решение США о проверке рыночного статуса экономики России назвали политическим и дискриминационным. С этим соглашаются и наблюдатели, подчеркивая, что для США это лишь очередная манипуляция и рычаг давления в торговой войне с Россией. Особенно в свете того, что, несмотря на все ограничения, в том числе экстерриториальные, Вашингтон ничего не смог сделать с «Северным потоком – 2»: в Европу вот-вот пойдет российский газ.

— Фактически это новый вид санкций. Радует то, что ключевыми торговыми партнерами России являются Китай и Евросоюз, а не США. С Соединенными Штатами Россия торгует мало. Китай, кстати, страной с рыночной экономикой США так и не признали. Это и понятно, они пытаются хоть как-то защитить свой рынок от китайских товаров, — отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари».

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Другое дело, что потеря рыночного статуса КНР никак не мешает: cтрана продолжает наращивать свои позиции в качестве крупнейшей мировой экономики, с которой нельзя не считаться.

Собственно, этим путем, без оглядки на статусы, готова пойти и Россия. Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России «привыкли к санкциям» и готовы преодолевать новые трудности.

— Собака лает — караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов, — заключил депутат.