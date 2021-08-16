США расследуют соответствие российской экономики рыночному статусу

США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении министерства торговли США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register.

В пояснении к заявлению говорится, что расследование на предмет рыночности российской экономики начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании. — Ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в документе.

В заявлении министерство ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором прописаны шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным. Так, к таким критериям относятся: степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, определение ставок зарплаты путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, разрешение деятельности совместных предприятий или инвестиций фирм зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля над средствами производства, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска, а также другие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

В заявлении также говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

Экономике России США и Евросоюз присвоили статус рыночной 1 апреля 2002 года.

В случае непризнания такого статуса в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», где она может быть выше.

В прошлом году Еврокомиссия пригрозила России пошлинами из-за «значительных искажений рыночных механизмов в экономике России со стороны правительства».

24 июля Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Евросоюзу (ЕС) о методике определения цены товаров и антидемпинговых мер. В суде согласились, что цена энергии в конечной стоимости российской продукции «искусственно» занижалась.

Пять лет назад Россия инициировала в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на трубы из Украины, и еще претензии касались антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Иски были объединены в одно дело.