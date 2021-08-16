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В ГД оценили решение США о проверке рыночного статуса экономики России

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Расследование минторга США на предмет соответствия экономики России рыночному статусу продиктовано политическими мотивами и является дискриминационным. Такое мнение выразил в понедельник, 16 августа, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Таким образом он прокомментировал информацию, согласно которой Вашингтон начал расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония. В заявлении минфин США сослался на закон о тарифах от 1930 года, в котором прописаны шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным: степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других государств, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска и другие факторы.

«Однозначно: это политически мотивированное решение, дискриминационное и недружественное. Америка разве действует по рыночному, вводя санкции? Америка плюет на принципы ВТО [Всемирной торговой организации], когда они не соответствуют ее интересам, плюет на все международные обязательства и соглашения», — отметил Аксаков в беседе с «Интерфаксом».

Он уточнил, что именно поэтому российской стороне нужно действовать в своих интересах и «не оглядываться» на США.

Аксаков обратил внимание на то, что подобное расследование и его возможный исход в случае признания экономики России нерыночной может привести к новым пошлинам для того, чтобы создать проблемы российским экспортерам.

Однако, как отметил парламентарий, в России «привыкли к санкциям» и готовы преодолевать новые трудности.

«Собака лает — караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов», — заключил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Ранее в этот день директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что в случае, если США заявит о том, что Россия не соответствует рыночной экономике, это не значит, что все тут же признают РФ страной с нерыночной экономикой, но это грозит для российской стороны репутационными потерями.

Экономике России США и Евросоюз присвоили статус рыночной 1 апреля 2002 года. В случае непризнания такого статуса в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», где она может быть выше.

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