Эксперт рассказал о последствиях в случае признания США экономики РФ нерыночной

Если США заявит о том, что Россия не соответствует рыночной экономике, это не значит, что все тут же признают РФ страной с нерыночной экономикой, но это грозит для российской стороны репутационными потерями. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя сообщение американского министерства торговли о начале соответствующего расследования в понедельник, 16 августа.

Ранее в этот же день стало известно, что в официальном издании американского правительства Federal Register минфин США опубликовал заявление, в котором говорится, что Вашингтон начал расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из Москвы. В заявлении ведомство сослалось на закон о тарифах от 1930 года, в котором прописаны шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным: степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других государств, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска и другие факторы.

В заявлении подчеркивается, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

США и Евросоюз присвоили российской экономике статус рыночной 1 апреля 2002 года. Если в ходе антидемпинговых расследований Вашингтон не признает экономику России рыночной, себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», где она может быть выше.

По словам Остапковича, процесс признания экономики страны нерыночной — долгий, при котором собираются все страны. Он отметил, что не ждет сразу «какого-то моментального эффекта» от возможного принятия США такого решения в отношении России.

Эксперт добавил, что агентства Moody's, Standard & Poor’s (S&P) делают инвестиционные рейтинги, потому что все страны, когда занимаются международной торговлей, смотрят на финансовые данные этих агентств, и начинают работать с государствами, где наблюдаются высокие рейтинговые оценки, например, AAA. Он напомнил, что в июле S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- / A-3 в иностранной валюте и BBB / A-2 в национальной валюте. Такой уровень рейтинга является самым низким среди рейтингов инвестиционной категории, а уровни ниже — опасными для инвестирования.

Остапкович отметил, что факт нахождения в группе первого рейтинга стран с рыночной экономикой — в принципе чисто символический. Например, Китай — вторая страна по объемам экономики в мире после США — не признана рыночной экономикой со стороны мирового сообщества, но с ним торгуют все государства — с оспаской, что в любой момент Пекин может сделать какой-нибудь «неочевидный экономический маневр».

Среди бонусов нахождения в рейтинге стран с рыночной экономикой, по словам специалиста, является то, что Всемирная торговая организация (ВТО) работает по бонусной системе со странами с рыночной экономикой, считая, что такие государства не подведут во время международной торговли и будут соблюдать все принятые стандарты и условия.

Специалист добавил, что США, например, не вступают в ОПЕК, потому что считают ее нерыночной, что она занимается не спросом и предложением, а только регулированием цен. При этом развитые страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция считают, что все цены должны быть справедливыми с точки зрения рыночных отношений.