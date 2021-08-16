Прямой эфир
Происшествия
Прохожий получил ранение во время стрельбы на Кутузовском проспекте
Туризм
Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты еще в три страны
Мир
Президент Афганистана убегал из страны с набитыми деньгами машинами
Общество
СКР подтвердил задержание начальника антикоррупционного отдела таможни
Мир
В МВД Украины назвали три версии гибели мэра Кривого Рога
Мир
В Узбекистане подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана
Мир
Захарова назвала шокирующими кадры падения афганцев с улетающего из Кабула самолета
Мир
Лавров указал главе МИД Киргизии на случаи национализма по отношению к русскоязычным
Происшествия
Четверо мужчин пропали после столкновения под Самарой катера и баржи

Эксперт рассказал о последствиях в случае признания США экономики РФ нерыночной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если США заявит о том, что Россия не соответствует рыночной экономике, это не значит, что все тут же признают РФ страной с нерыночной экономикой, но это грозит для российской стороны репутационными потерями. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя сообщение американского министерства торговли о начале соответствующего расследования в понедельник, 16 августа.

Вверх способности: РФ поднялась в рейтинге самых эффективных экономик
За счет чего улучшились позиции нашей страны

Ранее в этот же день стало известно, что в официальном издании американского правительства Federal Register минфин США опубликовал заявление, в котором говорится, что Вашингтон начал расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из Москвы. В заявлении ведомство сослалось на закон о тарифах от 1930 года, в котором прописаны шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным: степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других государств, распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска и другие факторы.

В заявлении подчеркивается, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

США и Евросоюз присвоили российской экономике статус рыночной 1 апреля 2002 года. Если в ходе антидемпинговых расследований Вашингтон не признает экономику России рыночной, себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство «в третьих странах», где она может быть выше.

По словам Остапковича, процесс признания экономики страны нерыночной — долгий, при котором собираются все страны. Он отметил, что не ждет сразу «какого-то моментального эффекта» от возможного принятия США такого решения в отношении России.

Эксперт добавил, что агентства Moody's, Standard & Poor’s (S&P) делают инвестиционные рейтинги, потому что все страны, когда занимаются международной торговлей, смотрят на финансовые данные этих агентств, и начинают работать с государствами, где наблюдаются высокие рейтинговые оценки, например, AAA. Он напомнил, что в июле S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB- / A-3 в иностранной валюте и BBB / A-2 в национальной валюте. Такой уровень рейтинга является самым низким среди рейтингов инвестиционной категории, а уровни ниже — опасными для инвестирования.

Остапкович отметил, что факт нахождения в группе первого рейтинга стран с рыночной экономикой — в принципе чисто символический. Например, Китай — вторая страна по объемам экономики в мире после США — не признана рыночной экономикой со стороны мирового сообщества, но с ним торгуют все государства — с оспаской, что в любой момент Пекин может сделать какой-нибудь «неочевидный экономический маневр».

Среди бонусов нахождения в рейтинге стран с рыночной экономикой, по словам специалиста, является то, что Всемирная торговая организация (ВТО) работает по бонусной системе со странами с рыночной экономикой, считая, что такие государства не подведут во время международной торговли и будут соблюдать все принятые стандарты и условия.

Специалист добавил, что США, например, не вступают в ОПЕК, потому что считают ее нерыночной, что она занимается не спросом и предложением, а только регулированием цен. При этом развитые страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция считают, что все цены должны быть справедливыми с точки зрения рыночных отношений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021