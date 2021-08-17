Прямой эфир
Экономика
В Совфеде поддержали продление льготной семейной ипотеки до 2023 года
Общество
Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы
Мир
В Москве пообещали ответить на высылку дипломата из Северной Македонии
Общество
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по выяснению причин крушения Ил-112В
Мир
Лавров заявил о готовности России к возобновлению контактов с ЕС
Общество
ЕР запустит проект для проверки готовности школ к новому учебному году
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ

Россия рассмотрит ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва рассматривает введение ответных мер на решение Северной Македонии объявить персоной нон грата еще одного сотрудника российского посольства. Об этом 17 августа сообщили в российской дипломатической миссии.

Ужимки и прыжки: зачем Эстония высылает российского дипломата
Одновременно страна желает ратифицировать пограничный договор с РФ

«Мы подтверждаем факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства. Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В данный момент российская сторона рассматривает ответные меры», — рассказали в российском посольстве в Северной Македонии «РИА Новости».

Во вторник глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о высылке российского дипломата. Должность сотрудника посольства не уточнялась.

18 мая власти Северной Македонии также объявили о решении выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня сотрудник посольства покинул страну.

При этом в Скопье выразили надежду на то, что Россия не станет зеркально отвечать на действия македонских властей.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за надежды властей Северной Македонии на отсутствие симметричного ответа Москвы. 10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

8 мая Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021