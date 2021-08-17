Россия рассмотрит ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии
Москва рассматривает введение ответных мер на решение Северной Македонии объявить персоной нон грата еще одного сотрудника российского посольства. Об этом 17 августа сообщили в российской дипломатической миссии.
«Мы подтверждаем факт получения ноты об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства. Данный сотрудник уехал из Северной Македонии за 10 дней до этого в связи с завершением командировки. В данный момент российская сторона рассматривает ответные меры», — рассказали в российском посольстве в Северной Македонии «РИА Новости».
Во вторник глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил о высылке российского дипломата. Должность сотрудника посольства не уточнялась.
18 мая власти Северной Македонии также объявили о решении выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня сотрудник посольства покинул страну.
При этом в Скопье выразили надежду на то, что Россия не станет зеркально отвечать на действия македонских властей.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила недоумение из-за надежды властей Северной Македонии на отсутствие симметричного ответа Москвы. 10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.
8 мая Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности.