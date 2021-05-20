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В МИД России выразили недоумение из-за надежд Скопье после высылки дипломата

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение из-за надежды властей Северной Македонии на отсутствие симметричного ответа Москвы на высылку российского дипломата.

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«Вопрос. О чем думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?» — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook в четверг, 20 мая.

Ранее в четверг в Министерстве иностранных дел России заявили, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях двух стран. В ведомстве осудили подобные ничем не мотивированные действия и подчеркнули, что ответные меры последуют.

В свою очередь, глава МИД страны Буяр Османи выразил надежду, что высылка российского дипломата из страны не отразится на отношениях двух государств, и также понадеялся, что Москва не вышлет одного или обоих представителей республики в России. Он уточнил, что в настоящее время Скопье в РФ представляют исполняющий обязанности посла и еще один дипломат.

О том, что власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов, сообщалось 18 мая. Как уточняли в МИД республики, диппредставитель Москвы должен покинуть страну до 21 мая. Дипломат был вызван в МИД еще 14 мая, где ему вручили ноту протеста с указанием покинуть страну в течение семи дней.

Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

8 мая Бабиш обратился к другим странам Евросоюза с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. В знак солидарности несколько сотрудников российских диппредставительств выслали Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Россия ответила симметрично.

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