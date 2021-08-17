Северная Македония вышлет еще одного российского дипломата

Северная Македония высылает еще одного российского дипломата, сообщил во вторник, 17 августа, глава МИД страны.

18 мая стало известно, что власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня посол покинул страну.

В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила недоумение в связи с подобными надеждами правительства Северной Македонии.

Виток напряженности между Россией и рядом стран ЕС произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

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