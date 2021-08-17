В Госдуме считают ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

В Госдуме считают, что пребывание американского военного контингента в Афганистане на протяжении 20 лет закончилось трагедией и гуманитарной катастрофой. Такое мнение выразил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина во вторник, 17 августа.

В пример он привел число нарколабораторий в стране, которое за время пребывания американских военных в Афганистане увеличилось в сотни раз. Также, по его словам, население страны обнищало, а в результате боевых операций НАТО и рук террористов погибло свыше 250 тыс. мирного населения.

По его словам, Москву не может не беспокоить развитие ситуации в Афганистане, так как он граничит со странами, входящими в число стратегических партнеров России. Да и границы нашей страны находятся ближе к афганским, чем американские, подчеркнул спикер ГД.

Госдепартамент США, по его словам, не сделал пока никаких заявлений о готовности оказать помощь Афганистану и соседним со страной государствам. Также молчат о нарушениях прав человека в стране и необходимости поддержки оказавшихся в непростой ситуации людей и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европарламенте, указал он.

Происходящее в данный момент Володин назвал крахом внешней политики США, при этом он отметил, что американский бюджет и бюджеты ряда стран ЕС продолжают расти для продвижения демократии в других странах, в том числе на свержение существующей власти в отдельных государствах и поддержку политиков, лояльных к Западу, а также на создание напряженности и конфликтов.

Как отметил политик было бы правильным средства из этих бюджетов направить на помощь народам Афганистана и сопредельным им государств, которые столкнулись с деятельностью США.

В этот же день президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Также во вторник он заявил, что заявил, что Россия и Китай якобы рассчитывали на то, что Соединенные Штаты оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить миллионы долларов на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране. Американский лидер назвал Москву и Пекин истинными стратегическими соперниками Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила во вторник, что целью увеличения иностранного военного контингента, в частности США, в Афганистане, как было заявлено, являлось сдерживание активности боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) для того, чтобы дать афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Дипломат призвала сделать выводы об успешности выполнения Штатами своих целей в Афганистане.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. В то же время Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

15 августа талибы вошли в афганскую столицу — Кабул, а затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.