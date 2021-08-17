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Байден заявил о желании РФ и Китая продолжения трат США на Афганистан

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Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 16 августа, что Россия и Китай рассчитывали на то, что Соединенные Штаты оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить миллионы долларов на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране.

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«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — предположил Байден в ходе своего выступления перед согражданами в Белом доме, транслировавшемся на YouTube-канале Guardian News.

Он также раскритиковал бегство президента Афганистана Ашрафа Гани из страны и отказ афганских войск от попыток должным образом защитить свою страну. При этом крах афганского правительства произошел быстрее, чем того ожидали Соединенные Штаты, добавил американский лидер.

При этом Байден подчеркнул, что не жалеет о своем решении вывести американские войска из Афганистана, заявив, что «не может и не будет просить войска страны продолжать участвовать в гражданской войне в другой стране».

Ранее 16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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