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Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа прокомментировала заявления представителей США о выполнении целей в Афганистане.

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Захарова напомнила, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности. Это войсковой контингент, который возглавлялся НАТО и действовал на территории Афганистана.

«В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности», — написала официальный представитель российского МИДа в Telegram.

Захарова отметила, что в 2003 году миссию было решено расширить за пределы Кабула, а в 2006 году Международные силы взяли ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны.

«Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключила Захарова.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с терроризмом. В частности, с сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Также Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В скором времени талибы намерены определить форму правления и создать новое правительство.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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