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Байден заявил о готовности к критике за решение о выводе войск из Афганистана

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Президент США Джо Байден сообщил о том, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

«Я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», — сказал глава американской администрации в ходе выступления в понедельник, 16 августа, в Белом доме.

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Байден также пояснил, что он и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане».

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он напомнил, что Соединенные Штаты ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад.

«Наш единственный жизненно важный национальный интерес в Афганистане остается сегодня таким, каким он был всегда — предотвращение террористической атаки на Америку. Я уже много лет заявляю, что наша миссия должна быть узко сосредоточена на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с мятежниками или на построении государства», — подчеркнул Байден.

Кроме того, американский лидер подписал меморандум о выделении $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. При этом, по его словам, эвакуация американскими военными из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом, положит конец продлившейся 20 лет войне.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Спустя день стало известно, что Гани в 1989 году написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию. Экс-глава государства рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу следовало предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, происходящие события в Афганистане свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Он указал, что американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».

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