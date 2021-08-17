Экс-президент Афганистана Гани критиковал контроль США над страной

Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани более 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию, потому что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры». Об этом во вторник, 17 августа, сообщает «РИА Новости».

В статье, напечатанной в 1989 году, он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

«В конце концов, давайте не будем забывать, что помимо девяти лет советской оккупации Афганистан может похвастаться почти 300-летней историей самоуправления. Если Вашингтон перестанет рассматривать афганцев как наемников в своем антисоветском крестовом походе, он сможет понять их стремление к независимости, миру и процветанию», — высказал мнение Гани.

В статье бывшего президента Афганистана, который в то время был помощником профессора антропологии университета Джона Хопкинса, говорилось также о «падении марионеточного режима» в республике после ухода оттуда Советского Союза.

«Советы ушли из Афганистана, и падение осажденного марионеточного режима в Кабуле стало лишь вопросом времени», — рассуждал Гани.

В своем материале он писал о возможности для тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего определить позитивную повестку дня республики. Подчеркнув, что на тот момент глава американской администрации решил «просто подтвердить, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать афганскому сопротивлению военную помощь».

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно заняли Кабул, не встретив сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в афганской столице в президентский дворец.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях в Афганистане на стороне его просоветского правительства было более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. В 1989 году войска были выведены из страны. Гражданская война в Афганистане продолжилась. В 1992 году лишенное военной поддержки правительство Демократической республики Афганистан было свергнуто повстанцами, объединившимися в «Северный альянс», однако уже в 1996 году большую часть территорий страны, включая Кабул, захватило движение «Талибан».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.