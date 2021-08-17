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Экс-президент Афганистана Гани критиковал контроль США над страной

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Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани более 30 лет назад написал статью в газете Los Angeles Times, в которой критиковал американскую администрацию, потому что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры». Об этом во вторник, 17 августа, сообщает «РИА Новости».

В статье, напечатанной в 1989 году, он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству.

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«В конце концов, давайте не будем забывать, что помимо девяти лет советской оккупации Афганистан может похвастаться почти 300-летней историей самоуправления. Если Вашингтон перестанет рассматривать афганцев как наемников в своем антисоветском крестовом походе, он сможет понять их стремление к независимости, миру и процветанию», — высказал мнение Гани.

В статье бывшего президента Афганистана, который в то время был помощником профессора антропологии университета Джона Хопкинса, говорилось также о «падении марионеточного режима» в республике после ухода оттуда Советского Союза.

«Советы ушли из Афганистана, и падение осажденного марионеточного режима в Кабуле стало лишь вопросом времени», — рассуждал Гани.

В своем материале он писал о возможности для тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего определить позитивную повестку дня республики. Подчеркнув, что на тот момент глава американской администрации решил «просто подтвердить, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать афганскому сопротивлению военную помощь».

В воскресенье, 15 августа, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно заняли Кабул, не встретив сопротивления. Представители радикального движения сообщили журналистам, что вошли в афганской столице в президентский дворец.

При этом президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.

С 1979 по 1989 год в боевых действиях в Афганистане на стороне его просоветского правительства было более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. В 1989 году войска были выведены из страны. Гражданская война в Афганистане продолжилась. В 1992 году лишенное военной поддержки правительство Демократической республики Афганистан было свергнуто повстанцами, объединившимися в «Северный альянс», однако уже в 1996 году большую часть территорий страны, включая Кабул, захватило движение «Талибан».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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