Талибы объявили всеобщую амнистию и призвали афганцев возвращаться к работе

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) во вторник, 17 августа, объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства.

Представители движения также призвали служащих возобновить работу в государственных учреждениях.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении талибов, которое приводит AFP.

Накануне посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что талибы гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток. По его словам, подход боевиков является позитивным и деловым, поэтому Жирнов выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

В тот же день боевики движения заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали людей без опасений возвращаться на рабочие места.

16 августа международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостановил выполнение гражданских рейсов. Незадолго до этого люди, пожелавшие покинуть страну, устроили давку в здании воздушной гавани, что привело к жертвам.

Кроме того, жители пытались взять штурмом американский военно-транспортный самолет, при вылете борта некоторые пытались за него зацепиться и в результате погибли.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

15 августа радикальное движение «Талибан» заявило, что контролирует всю территорию Афганистана. После этого талибы мирно вошли в Кабул, где не встретили сопротивления. Представители движения сообщили журналистам, что вошли в президентский дворец в афганской столице.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.