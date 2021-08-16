Талибы пообещали безопасность решившим вернуться из аэропорта Кабула

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула.

«Талибан» позволит всем желающим вернуться из аэропорта, не причинив им вреда», — приводит Reuters слова представителя движения в понедельник, 16 августа.

Боевики движения также сообщили, что их бойцы службы безопасности размещены во всех частях города. Они призвали людей «без опасений» возвращаться на рабочие места. Это касается как частного сектора, так и сотрудников на госслужбе, передает Shamshad News в Twitter.

Ранее в этот день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли несколько человек.

По информации Би-би-си, в аэропорту царит хаос, коммерческие рейсы в основном приостановлены.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Спустя день телеканал СNN со ссылкой на представителя движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что в новое афганское правительство войдут не только талибы, но и те, кто не состоял в рядах «Талибана». Шахин также заявил, что служащие армии и полиции, которые сложат оружие и присоединятся к талибам, будут прощены.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.