Буш назвал трагедией ситуацию в Афганистане

Экс-президент США Джордж Буш назвал «трагическими событиями» происходящее в Афганистане. Он заявил об обеспокоенности ситуацией в стране и призвал помочь беженцам. Об этом говорится в заявлении Джорджа Буша-младшего и его супруги Лоры, которое было опубликовано 16 августа.

«Мы с Лорой с глубокой печалью следим за трагическими событиями, происходящими в Афганистане. У нас на душе тяжело как за афганский народ, который так много страдал, так и за американцев и союзников по НАТО, которые принесли столько жертв», — говорится в опубликованном заявлении центра бывшего американского президента.

Буш отметил, что сейчас под угрозой находятся граждане Афганистана. Как считает бывший американский лидер, у США есть все возможности, чтобы помочь беженцам. Он отметил, что действующий президент США Джо Байден пообещал способствовать эвакуации людей.

«Правительство США имеет правовые полномочия уладить бюрократические формальности для беженцев во время острых гуманитарных кризисов. И у нас есть ответственность и ресурсы, чтобы обеспечить им безопасный выезд сейчас, без бюрократических проволочек. Наши самые верные союзники вместе с частными НПО готовы помочь», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага.

Кроме того, американский лидер подписал меморандум о выделении $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. При этом, по его словам, эвакуация американскими военными из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом, положит конец продлившейся 20 лет войне.

Российский сенатор Алексей Пушков во вторник также отметил, что бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству».

Пушков уточнил, что на этом фоне в США начнется «болезненный процесс» осознания последствий поражения в Кабуле.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.