Пушков отметил мощный удар по репутации США из-за вывода войск из Афганистана

Бегство американской армии из Афганистана нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству». Об этом во вторник, 17 августа, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Бегство вооруженной до зубов глобальной державы номер один от боевиков-талибов, вооруженных в основном «Калашниковыми» и кораном, действительно нанесло мощный удар по международной репутации США и их способности к «глобальному лидерству», о котором не устает говорить администрация [американского лидера Джо] Байдена», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков уточнил, что на этом фоне в США начнется «болезненный процесс» осознания последствий поражения в Кабуле. По его словам, реакцией Вашингтона в данном случае может стать стремление «взять где-то военный реванш» для того, чтобы восстановить авторитет США.

«Но, скорее всего, «сценарий реванша» ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», — заключил Пушков.

Ранее, 14 августа, издание The Hill сообщило, что ситуация в Афганистане отрицательно сказывается на мировом имидже Соединенных Штатов, что подтвердили опрошенные эксперты. Таким образом, американское правительство фактически отворачивается от наглядного нарушения демократических положений и обесценивает результаты 20-летней работы США и мирового сообщества.

В тот же день Пушков отметил, что происходящие события в Афганистане свидетельствуют о провале внешней стратегии Соединенных Штатов, а именно «экспорта демократии». Он указал, что американской стороне не остается ничего, кроме попыток оправдать «свое поражение и стремительный уход из Афганистана».

При этом, как заявил 16 августа Байден, он готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, однако настаивает на правильности данного шага. По его словам, единственный жизненно важный национальный интерес США в Афганистане заключается в предотвращении террористической атаки на американскую сторону.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».