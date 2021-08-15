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Эксперты указали на потерю имиджа США из-за ситуации в Афганистане

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Ситуация в Афганистане с наступлением боевиков террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ), получившая развитие после решения Вашингтона вывести американских военных с афганской территории, отрицательно сказывается на имидже Соединенных Штатов на мировых просторах. Такими заключениями в субботу, 14 августа, поделилось издание The Hill по итогу опроса экспертов.

Администрация американского президента Джо Байдена в условиях текущих событий пребывает под пристальным вниманием других государств. Текущая новостная повестка демонстрирует, как быстрое продвижение талибов и бессилие вооруженных сил Кабула перед боевиками обесценивают работу, проделанную США и союзниками на протяжении двух десятилетий.

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И хотя, по словам официальных американских лиц, Вашингтон сохраняет свою приверженность поддержке Афганистана и защите прав и свобод женского населения страны, которое особенно пострадало от притеснений «Талибана», боевики с каждым днем всё больше и больше наращивают свой контроль над страной. Указанные события заставляют задуматься по части приверженности Вашингтона своим обязательствам.

Основатель и президент Фонда защиты демократии Клифф Мэй уверен: ситуация в Афганистане рушит образ непобедимости Соединенных Штатов в глазах «врагов» государства.

«Как враг мы беззубые. Как союзник мы вероломны», — рассказал Мэй.

Генерал-лейтенант, бывший командующий войсками в Афганистане Дэвид Барно указал, что вывод американских войск из Афганистана с точки зрения значимости превзойдет вывод американских войск из Вьетнама в 1975 году.

«К сожалению, я считаю, что этот трагический исход будет основным приговором для военной мощи США и международной воли на многие годы вперед — если только его не затмевает другой крупный конфликт. Это станет катализатором будущих просчетов противников Америки и будет способствовать опасной уверенности в том, что военная мощь и политическая воля США защищать своих друзей и союзников ослабевают», — поделился Барно.

Кроме того, критика решения Байдена о выводе военных США с территории Афганистана была отмечена и в политических кругах.

«Мы требуем немедленного прекращения нападений на города, призываем к политическому урегулированию и предупреждаем, что правительство, навязанное силой, будет государством-изгоем», — отметил специальный посланник Соединенных Штатов по примирению в Афганистане Залма Халилзад.

Ранее этим же днем, 14 августа, телеканал CBS со ссылкой на источники в Кабуле сообщил о том, что сотрудники американского посольства на фоне нарастающей угрозы захвата талибами Кабула будут эвакуированы в ближайшие 72 часа.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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