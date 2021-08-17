Главы МИД Китая и России обсудили ситуацию в Афганистане

Китаю и России необходимо убедить захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) проводить мирную и дружелюбную политику. Об этом 16 августа заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Необходимо побудить «Талибан» проводить умеренную и осмотрительную религиозную политику, работать со всеми партиями для формирования открытой и всеобъемлющей политической структуры, а также проводить мирную и дружественную внешнюю политику, особенно жить в гармонии с соседними странами для восстановления и развития Афганистана», — цитирует китайского министра пресс-служба МИД КНР.

Также Ван И подчеркнул необходимость защищать законные интересы Китая и России в Афганистане, поддерживать друг друга и своевременно предупреждать о происходящем.

16 августа депутаты Европейского парламента (ЕП) выразили опасения, что Россия и Китай на фоне происходящего в Афганистане заполнят в стране политический вакуум.

В этот же день посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, сообщил, что афганские военнослужащие, охранявшие посольство России в Кабуле, ушли, теперь посольство находится под охраной талибов. При этом часть сотрудников российского посольства отправят в отпуска или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия» в Афганистане.

В то же время в дипмиссии КНР официально заявили, что Китай не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане и обратился к «различным группировкам» с просьбой обеспечить безопасность граждан КНР и китайских интересов в стране.

Кроме того, на заседании Совбеза ООН по ситуации в Афганистане заместитель постпреда КНР при этой международной организации Гэн Шуан заявил, что Китай ожидает от талибов выполнения взятых на себя обязательств по формированию нового правительства в Афганистане.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.