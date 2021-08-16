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Посольство России в Кабуле перешло под охрану талибов

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Афганские военнослужащие, охранявшие посольство России в Кабуле, ушли, теперь посольство находится под охраной талибов («Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 16 августа заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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«Наше посольство уже охраняют талибы. Сегодня произошла сдача: ушли афганские военные, те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Сейчас стали талибы», — сказал Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Жирнова, талибы подтвердили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России и 17 августа они обсудят с послом «детали на более долгосрочную перспективу». По его словам, часть сотрудников российского посольства отправят в отпуска или эвакуируют, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия» в Афганистане.

Накануне он заявлял, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании «Талибана» законными властями страны не идет.

Кабул был взят талибами 15 августа. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну.

16 августа талибы выразили нежелание формировать коалиционное правительство. Отмечалось, что талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав переходного правительства и согласятся лишь на «полную власть».

Между тем представитель движения политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин уточнил, что «другие афганцы также будут частью правительства», но пока преждевременно называть чиновников из прежнего правительства, которые войдут в новый его состав. При этом он уточнил, что среди них есть «хорошо известные деятели».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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