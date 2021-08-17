Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах

Cоревнования чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», намеченные на ноябрь, пройдут при полных трибунах. Об этом сообщил 16 августа губернатор одноименного штата Жоау Дориа на пресс-конференции.

«Хочу отметить, что в связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости», — цитирует его издание Globo.com.

Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1», по словам губернатора, должно пройти 6 и 7 ноября, однако есть вероятность, что заезд отложат на неделю.

Все зрители соревнований будут обязаны носить маски и измерять температуру.

Ранее «Формула-1» договорилась о переносе Гран-при в Рио-де-Жанейро. Однако позже было объявлено, что до 2025 года автогонки продолжат проводить на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу, рассчитанном на 70 тыс. человек.

По состоянию на апрель число смертей в Бразилии с начала 2021 года в результате заражения коронавирусной инфекцией превысило количество летальных исходов за весь 2020 год.

3 мая профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию гигантской лабораторией по выведению новых штаммов инфекции COVID-19.

26 июня сообщалось, что российский этап «Формулы-1» в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв». До этого национальный этап гонки проводился в Сочи: город-курорт принимал соревнования с 2014 года.