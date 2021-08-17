Прямой эфир
Мир
Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
Происшествия
Вылетевший в Москву Boeing вынужденно вернулся на Сахалин
Общество
Гинцбург рекомендовал сочетать «Спутник Лайт» и Pfizer против «Дельты»
Мир
Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19
Мир
Экс-президент Афганистана Гани критиковал контроль США над страной
Мир
На японской АЭС произошло возгорание
Общество
Вильфанд назвал регионы с анормально теплой погодой
Мир
Ситуацию в Афганистане назвали тревожным сигналом для партнеров США
Мир
В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле
Сюжет:

Гран-при Бразилии «Формула-1» пройдет при полных трибунах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Cоревнования чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», намеченные на ноябрь, пройдут при полных трибунах. Об этом сообщил 16 августа губернатор одноименного штата Жоау Дориа на пресс-конференции.

Колесо несчастья: почему Хэмилтон победил в Гран-при Великобритании
Лидер «Мерседеса» выиграл гонку «Формулы-1» после спорного гоночного инцидента на первом же круге

«Хочу отметить, что в связи с успешной реализацией прививочной кампании в столице штата с 27 августа в продажу поступит последняя партия билетов на Гран-при Сан-Паулу, что позволит заполнить трибуны автодрома «Интерлагос» на 100% их вместимости», — цитирует его издание Globo.com.

Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1», по словам губернатора, должно пройти 6 и 7 ноября, однако есть вероятность, что заезд отложат на неделю.

Все зрители соревнований будут обязаны носить маски и измерять температуру.

Ранее «Формула-1» договорилась о переносе Гран-при в Рио-де-Жанейро. Однако позже было объявлено, что до 2025 года автогонки продолжат проводить на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу, рассчитанном на 70 тыс. человек.

По состоянию на апрель число смертей в Бразилии с начала 2021 года в результате заражения коронавирусной инфекцией превысило количество летальных исходов за весь 2020 год.

3 мая профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию гигантской лабораторией по выведению новых штаммов инфекции COVID-19.

26 июня сообщалось, что российский этап «Формулы-1» в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв». До этого национальный этап гонки проводился в Сочи: город-курорт принимал соревнования с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021