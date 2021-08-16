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Политолог дал прогноз по ситуации в Афганистане

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После захвата «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) Кабула ни о каком переходном правительстве в Афганистане речи не будет, заявил 16 августа политолог Дмитрий Абзалов.

«Ситуация в Афганистане, конечно, сложная и напряженная. Вашингтон не прогнозировал такой быстрый захват Кабула. Но он захвачен. Власть перешла талибам. Никакого переходного правительства, скорее всего, не будет. Американцы вывозят граждан своих и представительство», — цитирует эксперта телеканал РЕН ТВ.

По мнению политолога, столкновения в Афганистане продолжатся, и если в их ходе пострадает хоть один гражданин США, это может стать финалом для карьеры американского президента Джо Байдена.

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15 августа талибы взяли Кабул. В связи с этим сотни жителей Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту царит суматоха и давка. Утром 16 августа там произошла стрельба: американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу.

По информации Reuters, погибли не менее пяти человек. Точные причины трагедии пока неизвестны.

Накануне США возложили на себя управление полетами из Кабула.

Согласно заявлению Джо Байдена, в регион направят дополнительные силы, американский военный контингент в Афганистане увеличат в рамках обеспечения безопасной эвакуации дипломатов. При этом, по словам президента, представителей «Талибана» предупредили о том, что любые действия, угрожающие персоналу и миссии США в регионе, получат «быструю и сильную военную реакцию».

16 августа талибы пообещали улучшить жизнь афганского народа и не причинять вреда людям, которые захотят вернуться домой из аэропорта Кабула.

После захвата столицы талибы заявили об «окончании войны» в Афганистане и сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, потребовав вывести иностранные войска из страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Как заявил спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов, ситуация в Афганистане пока остается неопределенной и надо дать «Талибану» показать себя не на словах, а на деле. Он также добавил, что Россия была настроена оптимистично в оценке качества вооруженных сил США, НАТО и Афганистана и переоценила их.

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