Байден назвал единственными возможными спасителями Афганистана его военных

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Афганистане в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в субботу, 14 августа.

«Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ)», — сообщается в тексте.

Он также добавил, что США заявили представителям «Талибана» в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или их миссию, получат «быструю и сильную военную реакцию».

До этого представитель движения Мухаммед Сухайль Шахин заверил, что талибы не намерены нападать на чьи-либо посольства или дипломатов в Афганистане.

«С нашей стороны нет никакой угрозы для посольств и дипломатов. Мы не будем нападать ни на посольства, ни на дипломатов. Мы говорили об этом в наших заявлениях много раз», — сказал он.

Также Байден приказал военным силам и разведке обеспечить сохранение способности Вашингтона противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.

«Я приказал нашим ВС и нашему разведсообществу обеспечить сохранение нами способности и бдительности для противодействия будущим террористическим угрозам из Афганистана», — сообщил президент США.

Госсекретарю Энтони Блинкену было поручено поддерживать власти Афганистана в их стремлении к политическому урегулированию в стране.

Кроме того, американский лидер полагает, что продолжение присутствия сил США в Афганистане не изменит ситуацию, если афганские военные не смогут удержать страну.

«Еще один год или пять лет американского военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не смогут или не удержат страну. Для меня неприемлемо бесконечное американское присутствие в центре гражданского конфликта другой страны», — сказал он.

В завершение Байден заверил, что не будет перекладывать на следующего президента вопрос присутствия войск США в Афганистане.

«Я стал четвертым президентом, который перенял американское военное присутствие в Афганистане. <…> Я не стал бы и не буду перекладывать эту войну на пятого президента», — отметил он.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Также 14 августа стало известно, что сотрудники посольства Соединенных Штатов будут эвакуированы в течение 72 часов в связи с наступлением боевиков. В американском посольстве останется несколько сотрудников — специальные агенты из Бюро дипломатической службы безопасности и послы.