Опять не постмодерн: в Германии женщину убили «ради чести»

В Баварии обнаружили труп молодой женщины, сбежавшей из Афганистана вместе с двумя детьми. В совершении преступления подозревают ее двоих братьев. По версии следствия, они убили сестру в Берлине и, запихнув тело в чемодан, перевезли его в другую часть страны. Очередное убийство, совершенное якобы ради защиты чести и семьи, всколыхнуло немецкое общество. Активно обсуждают этот вопрос и политики в преддверии выборов в бундестаг. Подробности — в материале «Известий».

«Мы иначе относимся к женщинам»

«Мы ведем следствие по подозрению в так называемом убийстве чести. Этот термин используют в том случае, если девушку или женщину убивают ее родственники, потому что, по их представлениям, она опозорила семью, запятнав ее честь», — заявили в берлинской прокуратуре.

В последние несколько дней в Германии эта трагическая история не сходит со страниц газет и экранов телевизоров. В баварском городе Нойбург-на-Дунае нашли тело 34-летней афганки по имени Мариам Х., пропавшей в середине июля.

В совершении преступления подозревают двух ее братьев — 22 и 25 лет. На них указывают камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. По версии следствия, 13 июля в Берлине женщине нанесли много ударов по голове и шее. От полученных травм она скончалась. Ее труп поместили в чемодан и перевезли на поезде в Баварию. Там у старшего брата дом. Неподалеку от него убитую закопали.

О семье Мариам известно не так много. В 2013 году женщина вместе с родственниками, спасаясь от талибов, бежала в Германию. Одна воспитывала двоих детей — 13-летнего сына и девятилетнюю дочь.

Опять не постмодерн Фото: REUTERS/MICHAEL DALDER

С мужем женщина официально развелась в 2017 году. Но он отказался аннулировать брак по исламским законам. О том, что Мариам жила отдельно от супруга, братья узнали лишь через два года после ее развода. С тех пор они не спускали с сестры глаз, запретили ей одной выходить из дома, требовали, чтобы она носила платок.

«Она была до смерти напугана. Ее бывший муж тоже угрожал ей расправой. Суд запретил ему приближаться к ней», — рассказывает один из знакомых женщины. Другой добавляет: «У нее часто были синяки на руках и шее». Сами братья не работали, жили на пособия — €420 в месяц. Младшего в феврале прошлого года приговорили к штрафу в €600 за нанесение телесных повреждений.

Как выяснили немецкие СМИ, Мариам познакомилась с иранским мужчиной, пара собиралась пожениться. «Мы вообще иначе относимся к женщинам, чем вы. Женщина похожа на работницу: она занимается домашним хозяйством, готовит и ухаживает за детьми», — сообщил один из подозреваемых в убийстве. Сейчас оба брата арестованы. Считается, что мужчины убили сестру, потому что «ее стиль жизни не соответствовал их моральным представлениям» и она якобы «опозорила семью».

«В убийстве нет чести»

Это дело вызвало в Германии широкий общественный резонанс. В немецком обществе вспыхнула дискуссия на тему «убийств чести». Активно обсуждают произошедшее и политики. Глава берлинского отделения ХДС Кай Вегнер призвал провести «открытые дебаты о неудачной интеграции из-за архаичных ценностей, которые [мигранты] привнесли в Германию из своих стран».

Опять не постмодерн Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

А кандидат от партии «Зеленые» Беттина Яраш написала в своем Twitter: «Если женщину убивают только за то, что она хочет жить независимо и свободно, это кошмарное преступление. Мы должны наказывать за такие убийства всеми способами, которые есть у правового государства. Мои особые соболезнования детям, потерявшим мать».

А политик от Левой партии Эльке Брайтенбах считает неуместным сам термин «убийство чести». «Это оправдание преступников. В убийстве нет никакой чести», — полагает она.

«Это из-за патриархальных взглядов»

Жертвами таких преступлений зачастую становятся девушки и женщины в разных странах мира: в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке. При этом в последнее время подобные трагедии стали происходить и в европейских государствах, где живут большие общины мигрантов.

В Германии это уже не первый случай. 16 лет назад тоже было совершено громкое убийство «для защиты чести семьи», потрясшее всю страну. 23-летнюю курдскую женщину Хатун Сюрючи застрелил на автобусной остановке один из ее братьев. Женщину выдали замуж насильно, после рождения сына она решила бросить мужа и вернуться в Берлин.

Опять не постмодерн Фото: Global Look Press/John Lamparski

« Во многом это [происходит] из-за патриархальных взглядов. Зачастую это связано с определенной религиозной позицией, подкрепленной традициями. К тому же есть комплексы мужчин, которых не ждут никакие успехи в жизни, их никогда и не было, потому что, живя в свободном обществе, в профессиональном плане они вынуждены конкурировать с женщинами. При этом они же привыкли, что решающую роль всегда играет мужчина », — полагает председатель правления Международного общества прав человека Мартин Лезентин.

По его мнению, интеграция мигрантов в немецкое общество займет долгое время. Выходцы из разных стран, живущие в Германии в третьем или четвертом поколении, зачастую по-прежнему подвержены предрассудкам. В частности, сексистским представлениям, которые, как считает эксперт, и могут привести к таким чудовищным преступлениям.

Максимум льгот, минимум обязательств

С ним согласна доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. « Похожие случаи уже давно происходят в разных странах ЕС, где есть крупные иноэтнические эмигрантские сообщества. Проблема в том, что во главе угла по нормам ЕС — толерантность и культурный плюрализм. Кроме того, в последнее время прибывали в основном не трудовые мигранты, а беженцы. А они по законам ЕС получают максимум разных льгот при минимуме обязательств. От них не требуют знаний в области истории, правовой системы, языка. Это привело к серьезным проблемам в политике интеграции мигрантов », — рассказала политолог в беседе с «Известиями».

Она отмечает, что люди так жили на своей родине, а потом получили право делать то же самое в Европе, требуя при этом для себя больше прав и возможностей. «По этой причине политика мультикультурализма провалилась. Это признали практически все европейские лидеры. А политика интеграции неэффективна. В будущем может происходить еще больше похожих трагедий », — считает эксперт.

Опять не постмодерн Фото: Global Look Press/Imago/Julius Kalinskas

Схожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Это превращение Европы в некий конгломерат различных культур, который порой совершенно нельзя привести к общему знаменателю. Современная секулярная европейская культура — это яркий трансгуманистический постмодерн, а беженцы и трудовые мигранты, прибывающие в основном из стран исламского мира, — это даже еще не модерн. Как минимум два идеологических поколения разделяют афганских беженцев и представителей немецкого политического истеблишмента, которые надеются приручить новых европейцев», — подчеркнул германист в беседе с «Известиями».

Камкин полагает, что в Европе происходит столкновение цивилизаций . «Кто-то просто пытается существовать, особо не проявляя себя. Но есть диаспоры, которые активно выступают за право вести свой привычный образ жизни на новой родине. Например, были попытки создать полицию шариата в Штутгарте. Многие, переезжая в европейские страны, еще более ревностно начинают соблюдать свои религиозные, национальные, культурные традиции, чем у себя на родине. Это попытка отгородиться от принимающего общества », — считает политолог.

Специалист полагает, что в ЕС пытаются создать светский европеизированный ислам. Но эти инициативы порой встречают отпор со стороны радикальных представителей ислама. «На этой почве и происходят подобные преступления. Мигранты считают, что они вправе продолжать соблюдать свои традиции, которые берут начало еще, может быть, в каменном веке. Количество подобных случаев может расти, потому что число новых европейцев постоянно увеличивается, рано или поздно они могут выступить с политическими требованиями на общеевропейском уровне», — считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.