Британия назвала взятие Кабула своим «самым крупным провалом» за 65 лет

Взятие столицы Афганистана Кабула боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) — «самая крупная внешнеполитическая катастрофа» Великобритании со времен Суэцкого кризиса в 1956 году. Такое мнение в понедельник, 16 августа озвучил глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат для газеты The Times.

«Падение Кабула — самая крупная внешнеполитическая катастрофа со времен Суэцкого кризиса. <...> Падение Кабула будут помнить по схожим причинам — не только из-за безнадежного провала, но и потому, что оно продемонстрировало природу американской власти и нашу неспособность занять независимую позицию», — заявил он.

Как полагает парламентарий, британские власти должны обязательно комплексно проанализировать случившееся в Афганистане.

«Главным приоритетом сейчас должна стать эвакуация британцев и афганцев, которым мы обязаны предоставить убежище. Вопрос на долгосрочную перспективу: что дальше? Достижимы ли цели британской внешней политики, учитывая то, что произошло в последние дни? Какие у этого последствия для альянсов, в которых мы состоим?» — добавил депутат.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.