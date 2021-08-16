Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о зеркальном ответе на агрессию «Талибана»
Общество
Рассекречены документы о готовности Японии в 1944 году применить чумную бомбу
Мир
В Британии решили проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномального тепла по всей России
Происшествия
Двое детей попали в реанимацию в результате ДТП в Башкирии
Общество
Ливни затопили Новороссийск в ночь на 16 августа
Общество
Тело пятого погибшего при крушении МИ-8 извлекли из озера на Камчатке
Мир
США возложили на себя управление полетами из Кабула
Общество
В Сочи двое молодых людей спасли тонущую в реке собаку

Британия назвала взятие Кабула своим «самым крупным провалом» за 65 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взятие столицы Афганистана Кабула боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) — «самая крупная внешнеполитическая катастрофа» Великобритании со времен Суэцкого кризиса в 1956 году. Такое мнение в понедельник, 16 августа озвучил глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат для газеты The Times.

«Падение Кабула — самая крупная внешнеполитическая катастрофа со времен Суэцкого кризиса. <...> Падение Кабула будут помнить по схожим причинам — не только из-за безнадежного провала, но и потому, что оно продемонстрировало природу американской власти и нашу неспособность занять независимую позицию», — заявил он.

Как полагает парламентарий, британские власти должны обязательно комплексно проанализировать случившееся в Афганистане.

Жестким по жесткому: Москва ответила на санкции Лондона
Россия закрыла въезд для британцев

«Главным приоритетом сейчас должна стать эвакуация британцев и афганцев, которым мы обязаны предоставить убежище. Вопрос на долгосрочную перспективу: что дальше? Достижимы ли цели британской внешней политики, учитывая то, что произошло в последние дни? Какие у этого последствия для альянсов, в которых мы состоим?» — добавил депутат.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Представители движения «Талибан» заявили об «окончании войны» в Афганистане. Боевики называют это «освобождением» страны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021