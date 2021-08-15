В Британии заявили о работе над планом борьбы с новым штаммом COVID-19

Появление нового штамма коронавируса, против которого имеющиеся вакцины не будут эффективны, является возможным, поэтому работа над новыми вакцинами и лабораторные исследования, касающиеся эволюции вариантов коронавируса, должны продолжаться. Об этом стало известно из документов правительственной научно консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании (SAGE).

«Это не сильно отличается от планирования, которое необходимо проводить между пандемиями, — новый вариант, который смог бы значительно преодолеть иммунитет, станет по сути новым вирусом. Преимущество состоит в том, что мы знаем, что можем создавать вакцины против этого вируса — и относительно быстро. Недостаток заключается в том, что мы вернемся к той же ситуации, в которой были год назад, в зависимости от того, насколько сильно имеющийся сейчас иммунитет повлиял на новый вариант», — цитирует The Guardian профессора Грэма Медли, члена SAGE и руководителя правительственной группы моделирования по COVID-19.

Как считает доктор Марк Багелин, решающее значение в борьбе с коронавирусом будет иметь предотвращение ввоза вызывающих озабоченность вариантов с умеренными или высокими свойствами «иммунного бегства».

«Маловероятно, что такой новый вирус полностью ускользнет от иммунитета от прошлой инфекции или вакцин. Некоторый иммунитет должен сохраняться, по крайней мере, при самых тяжелых исходах, таких как смерть или госпитализация. Скорее всего, мы сможем обновить существующие вакцины, включив в них появляющийся штамм. Но это займет месяцы и означает, что нам, возможно, придется повторно вводить ограничения», — рассказал Багелин.

Ранее, 12 августа, в Центре «Вектор» Роспотребнадзора «Известиям» рассказали, что штамм коронавируса «Йота», о котором ранее писали СМИ, действительно может быстрее распространяться и потенциально быть более опасным.

11 августа заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Владимир Покровский заявил, что ученым необходимо отслеживать появление новых штаммов коронавируса и своевременно обновлять препараты для вакцинации.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в тот же день высказал мнение, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» с большой вероятностью сможет защитить от нового штамма COVID-19 «Йота».

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