В Центре «Вектор» рассказали о характеристиках штамма коронавируса «Йота»

Штамм коронавируса «Йота», о высокой летальности которого ранее писали СМИ, действительно может быстрее распространяться и потенциально быть более опасным. Как сообщили «Известиям» в Центре «Вектор» Роспотребнадзора, риск смерти от него повышен в 1,8 раза для определенной возрастной категории.

В самом препринте вызвавшей резонанс научной статьи сообщается о более высокой летальности варианта «Йота» относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов. В частности, для возрастной группы 65-74 года говорится об увеличении на 82%, т.е. в 1,8 раза, а не до 82%, как ошибочно было преподнесено некоторыми источниками, пояснили в центре.

«Следует сделать акцент на том, что вывод о 82-процентном увеличении был сделан с помощью моделирования, и может расходиться с реальными значениями. В самом препринте дается обзор ранее вышедших публикаций, посвященных варианту «Йота», в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти», — подчеркнули в «Векторе».

Вариант «Йота» выявляется преимущественно в США. Согласно данным базы GISAID, на Штаты приходится 27,2 тыс. последовательностей генома этого штамма из 28,2 тыс. зарегистрированных в базе, но даже там сейчас доля варианта «Йота» в циркуляции составляет менее 1%.

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