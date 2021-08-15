Появилось видео с началом землетрясения в Гаити

Видео с началом мощного землетрясения в Гаити появилось в сети. Соответствующие кадры в воскресенье, 15 августа, предоставил телеканал РЕН ТВ.

На видеозаписи можно заметить, как здания начинают ходить ходуном, а люди бегством спасаются от подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Жертвами стихийного бедствия стали 304 человека, количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

Американский президент Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и рассказал о поддержке Гаити.