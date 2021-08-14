Власти Гаити на месяц ввели режим ЧП из-за последствий землетрясения

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения в субботу утром. Об этом 14 августа в эфире государственного телевидения (RTNH) заявил премьер-министр страны Ариэль Анри.

«Правительство решило с настоящего момента ввести режим ЧП на один месяц», — сообщил Анри.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения на Гаити.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

12 августа подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Ближайший населенный пункт от эпицентра землетрясения расположен в 2,4 тыс. км. Очаг подземных толчков находился на глубине 63 км.

За день до этого на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова.