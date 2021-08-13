В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5

Подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Об этом 12 августа сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие произошло в 18:32 UTC (21:32 мск), уточняет RT. Ближайший населенный пункт от эпицентра землетрясения расположен в 2,4 тыс. км. Очаг подземных толчков находился на глубине в 63 км.

Американская Национальная система оповещения о цунами заявила в своем Twitter, что цунами не ожидается. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало, пишет REGNUM.

11 августа на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данных сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова.