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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у побережья Гаити
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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у побережья Гаити

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Магнитуда землетрясения у побережья Гаити увеличена до 7,2, существует угроза цунами. Об этом в субботу, 14 августа, сообщается на сайте Американского центра по предупреждению о цунами (NWS).

«Землетрясение... магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити... На основе имеющихся данных... прогнозируем опасные волны цунами», — указано в сообщении.

Ранее в этот день геологическая служба США (USGS) информировала, что магнитуда землетрясения составила 7.

12 августа подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Ближайший населенный пункт от эпицентра землетрясения расположен в 2,4 тыс. км. Очаг подземных толчков находился на глубине 63 км.

За день до этого на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова.

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