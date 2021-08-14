Минздрав Гаити призвал граждан сдавать кровь для жертв землетрясения

Минздрав Гаити, где в субботу, 14 августа, произошло сильное землетрясение, призвал граждан страны сдавать кровь. Об этом в субботу сообщил местный портал IciHaiti.

«Мы срочно призываем всех, кто готов проявить солидарность, сдавать кровь. Это можно сделать прямо сейчас в центре переливания», — говорится в сообщении министерства, на которое ссылается СМИ.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения на Гаити.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.