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«Спасая жизни»: в Москве доноры помогли заготовить 18 т плазмы с антителами к COVID-19

Плазма будет использоваться для лечения больных с тяжелой формой коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Спасая жизни»: в Москве доноры помогли заготовить 18 т плазмы с антителами к COVID-19
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2021-08-04 17:29:55
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Более 24 тыс. москвичей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. Как рассказали в мэрии города, к сдаче допускаются как переболевшие, так и вакцинированные жители. Плазма будет использоваться для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. Как работает схема и почему переливания необходимы даже в период активной вакцинации, выясняли «Известия».

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Доноры помогли заготовить 18 т плазмы с антителами

В Москве доноры помогли заготовить 18 т плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала пандемии донорами стали 24 тыс. переболевших и вакцинированных москвичей. Они совершили более 32 тыс. донаций — некоторые (17%) сдавали плазму неоднократно.

— Использовать плазму с антителами к коронавирусу впервые начали именно в Москве, и теперь этот способ лечения пациентов широко применяется в регионах. Для горожан, которые выздоровели после коронавируса и хотят стать донорами плазмы с антителами к COVID-19, работает специальная горячая линия, — рассказала Ракова.

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Сдача крови на плазму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что переливание плазмы с антителами доказало свою эффективность и было включено в клинические рекомендации в качестве элемента терапии. Исследования, проведенные в Москве, показали, что для лечения пациентов можно применять плазму как от переболевших, так и от вакцинированных доноров.

При этом введение плазмы от вакцинированных позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Плазма таких доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.

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Кто может стать донором плазмы?

По словам Анастасии Раковой, для доноров антиковидной плазмы есть ряд особых критериев в дополнение к стандартному донорству. Так, например, плазму у переболевших могут взять только после определения уровня антител по результатам ИФА-тестирования.

Тем, кто прошел вакцинацию, нужно иметь сертификат с соответствующими отметками или иные подтверждающие документы (подтверждение на портале госуслуг).

«Вакцинированных доноров принимают в два этапа: сначала у них определяют титр антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и/или титр вируснейтрализующих антител. Если их уровень окажется достаточным, человека пригласят на донацию. Определить титр антител можно не раньше, чем через 30 дней после второго этапа вакцинации. Окончательное решение о допуске принимает врач в день донации», — отмечается на сайте мэра Москвы.

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Забор крови на антитела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам главного трансфузиолога департамента здравоохранения Москвы Андрея Буланова, стать донором может каждый человек в возрасте от 18 до 55 лет, у кого нет противопоказаний (ВИЧ, сифилис, туберкулез, вирусные гепатиты, онкологические и некоторые другие заболевания) и достаточный титр вируснейтрализующих антител.

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Донорам плазмы полагаются выплата 5 тыс. рублей и компенсация на питание в размере 1235 рублей.

В Москве работает восемь пунктов для сдачи плазмы с антителами к COVID-19, они находятся на базе нескольких больниц, центров крови и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Как работает метод переливания плазмы?

Как рассказал «Известиям» главный внештатный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов, антиковидная плазма переливается больным средней тяжести или на грани тяжелого течения болезни, не имеющим собственных антител к SARS-CoV-2.

Этот принцип лечения носит название пассивной иммунизации. Его суть — в передаче активных антител к возбудителю (коронавирусу), содержащихся в плазме переболевших или вакцинированных доноров. А дальше сам механизм действия антител, введенных с донорской плазмой, мало отличатся от естественной работы антител больного вирусной инфекцией. Антитела находят вирус в организме пациента и нейтрализуют его размножение. Это останавливает инфекционный процесс и связанное с ним поражение органов и тканей, — объясняет трансфузиолог.

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Сдача крови на плазму
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По его словам, российские и зарубежные ученые и врачи провели множество исследований. Наблюдения говорят о том, что после переливания плазмы у больных вдвое снижается вероятность утяжеления состояния и ускоряется процесс выздоровления.

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— Переливание антиковидной плазмы — это способ дать пациенту антитела, что называется, здесь и сейчас. Они должны выполнить свою роль в острый период, но на длительное их нахождение в организме реципиента мы не рассчитываем. Для длительной защиты организма после выздоровления необходима вакцинация, — резюмирует собеседник «Известий».

«Я согласился — почему бы не помочь»

Александр Хорошков из Москвы — почетный донор России. Он сдает кровь с 2013 года. Прошлой осенью мужчина вместе с женой переболел коронавирусом и после этого решил сдать плазму.

— Мы заболели, вернувшись из отпуска в Крыму. Я перенес инфекцию в легкой форме, жена — с 25-процентным поражением легких. Через некоторое время мне позвонили с горячей линии и предложили стать донором плазмы для тяжелых больных. Я согласился — почему бы не помочь, — рассказывает Александр.

По его словам, процедура ничем не отличается от обычного донорства — человек приезжает в больницу, где его осматривает врач, проверяет давление, производит забор крови из пальца, угощает чаем и провожает в специальный зал. Сама процедура занимает около 40 минут.

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Банк плазмы в отделении переливания крови Городской клинической больницы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— У меня был высокий титр антител, потому я сдавал плазму несколько раз. Затем антитела естественным образом снизились и врач сказал, что я не могу больше быть донором, но оставшихся хватит, чтобы защитить меня самого. Этим летом мы с женой сделали прививки, не хотим рисковать и болеть еще раз, — делится донор.

По словам Александра, вознаграждение в размере 6 тыс. рублей не было для него мотивацией — он всегда сдает кровь бесплатно, но в целом, по его мнению, это может стать «хорошей мерой поддержки».

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— Я решил стать донором, потому что видел, как тяжело болеют знакомые, родственники, как лежат в госпиталях в кислородных масках. Грубо говоря, потратил час времени, а кому-то это помогло спасти жизнь, — резюмирует Александр.

«Стало легче как по щелчку»

Введение плазмы с антителами спасло жизни многим россиянам. Одна из них — москвичка Елена Лобунько. Женщина болела коронавирусом в тяжелой форме, с 65-процентным поражением легких. При этом, вспоминает она, у нее не было кашля и других ярких проявлений болезни — поражение выявили только на КТ, куда ее направил терапевт.

— Я стала терять сознание уже в машине скорой помощи, меня подключили к кислородному аппарату. После поступления в больницу моей дочери сказали, что не дают прогнозов на выживание. В первый день состояние было тяжелым, во второй уже стало крайне тяжелым, — рассказывает женщина «Известиям».

На третий день госпитализации у Елены начался цитокиновый шторм, который врачам удалось успешно «поймать» и купировать. Еще через день пациентке предложили ввести плазму с антителами и она согласилась.

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Плазма, сданная донорами в отделении переливания крови Городской клинической больницы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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— Тогда я была согласна на всё что угодно, лишь бы выжить. Я сутками лежала на животе в кислородной маске, находилась в каком-то полусне, полудреме, — рассказывает собеседница «Известий». — И через какое-то время после введения плазмы мне полегчало. А затем, как по щелчку, состояние стало улучшаться с каждым днем.

Сначала, вспоминает женщина, она смогла просто сесть на кровати. Затем посидеть минуту, две, три. А затем сняла маску и поняла, что снова может дышать без нее.

— Пришла врач, послушала меня и сказала, что мне лучше. И КТ показало улучшение. Я впервые смогла встать — ходить было трудно, сердце выскакивало из груди. Но я уже стояла. И понимала, что возвращаюсь к жизни, — говорит Елена.

Женщина провела в больнице 12 суток, затем отправилась долечиваться домой. За свое спасение она благодарна врачам и донору, который переболел сам и сдал плазму с антителами. Тем самым протянув руку другому, кому не помогали даже самые сильные лекарства.

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