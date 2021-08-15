Байден выразил соболезнования в связи с землетрясением на Гаити

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с мощным землетрясением на Гаити. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дополнительно отмечается, что Соединенные Штаты оказывают поддержку мероприятиям, направленным на оценку ущерба и помощь пострадавшим в результате природного катаклизма, с помощью агентства по международному развитию.

«В это и без того сложное время для народа Гаити я опечален разрушительным землетрясением, которое произошло сегодня утром в Сен-Луи-дю-Сюд, Гаити. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близкого человека или видел, как были разрушены их дома и предприятия», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте Белого дома.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Как сообщили местные власти, число жертв стихийного бедствия оценивается в 227 человек.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.