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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227

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Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Reuters со ссылкой на власти.

Согласно данным Геологической службы Соединенных Штатов, сила землетрясения составила 7,2 балла, после чего последовала серия афтершоков. Землетрясение произошло в 8,5 км от города Пти-Тру-де-Нипп на глубине 10 км.

Как отмечается в сообщении, в результате бедствия от зданий церквей, отелей и жилых домов остались одни руины. Природное явление было ощутимо даже на территории Кубы и Ямайки.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити ранее в этот день. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

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