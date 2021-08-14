Москва запросила у Лондона объяснения невыдачи виз журналистам

Россия ожидает объяснений от Великобритании отказа в предоставлении виз российским журналистам. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы очень ждем, когда британская сторона наконец скажет, почему же они это начали делать с российскими корреспондентами, не продляя им визы. Мы очень надеемся, что они все-таки начнут говорить, потому что нельзя столько времени манипулировать информацией, рассказывать, что у нас, якобы, ссылают безосновательно британских журналистов. Очень ждем их у микрофона», — рассказал представитель российского МИД в эфире телеканала «Дождь».

Также Захарова сообщила, что решение о непродлении визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, принятое российской стороной, — это зеркальная реакция на действия Лондона.

Накануне в Лондоне призвали Москву пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке Саре Рейнсфорд.

Захарова ранее напомнила, что на неоднократные предупреждения МИД РФ о том, что в ответ «на настоящие визовые издевательства» Лондона над российскими журналистами в Британии будут приняты соответствующие меры, однако на это не обращали внимания. Тогда как Москва, по словам Захаровой, регулярно делала заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов.

По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают визы в Британии или США, западные СМИ традиционно не демонстрировали.