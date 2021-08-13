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МИД РФ разъяснил ситуацию с непродлением визы журналистке Би-би-си

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Российское внешнеполитическое ведомство подробно разъяснило представителям Би-би-си ситуацию с непродлением российской визы журналистке этого СМИ, работающей в Москве. Об этом 13 августа сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как ранее в пятницу отметило агентство Bloomberg, корреспондентке Саре Рейнсфорд необходимо покинуть Россию до 31 августа, так как у нее истекает срок действия визы.

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«Западные СМИ оживились: просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу. <...> Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Она также напомнила, что на неоднократные предупреждения МИД РФ о том, что в ответ «на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, однако «англосаксонская медиагруппа» внимание на это не обращала. Тогда как Москва, по словам Захаровой, регулярно делала заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов.

Дипломат добавила, что Би-би-си и сама корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают визы в Британии или США западные СМИ традиционно не демонстрировали.

Ранее, в октябре 2020 года, журналиста канала RT Константина Рожкова по прибытии в США на протяжении нескольких часов допрашивали силовики в аэропорту Нью-Йорка. В США Рожков занимался съемками документального фильма «об Америке», уточняет «Газета.ру».

От журналиста требовали открыть доступ ко всем электронным носителям, имеющимся в его распоряжении. Особое возмущение, подчеркнули в посольстве, вызывает тот факт, что причиной подобных нападок на мужчину стало его российское гражданство.

В посольстве РФ в США осудили данный инцидент и рекомендовали российским журналистам, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американского правительства. По словам Захаровой, эти нападки связаны с неспособностью США реализовать обязательства, которые они взяли в деле защиты прав и свободы слова и журналистики.

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