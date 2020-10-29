Россия обсудит с США нарушение прав журналистов

Россия обсудит вопрос о нарушении прав российских журналистов в двустороннем формате с США и в профильных структурах. Об этом сообщила в четверг, 29 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Наших журналистов не могут защитить от реального насилия и нападений. Причем это делается, как мы понимаем, по принципиальным соображениям», — сказала она.

Она объяснила эти нападки неспособностью США реализовать обязательства, которые они взяли в деле защиты прав и свободы слова и журналистики. «Мы, конечно, будем ставить вопрос и в профильных структурах, <...> и в двустороннем формате, общаясь с нашими американскими партнерами», — заявила представитель российского МИДа.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали пересмотр порядка выдачи виз категории I, так как это осложнит профессиональную деятельность иностранных журналистов на территории страны.

В посольстве подчеркнули, что такое «неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров» для работы иностранной прессы не соотносится с такими понятиями как свобода слова и равный доступ к информации.

Российским журналистам, пребывающим в США, рекомендовали учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американского правительства.

В дипмиссии осудили инцидент с журналистом канала RT Константином Рожковым, которого по прибытии в Штаты 15 октября на протяжении нескольких часов силовики допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. В США Рожков занимался съемками документального фильма «об Америке», уточняет «Газета.ру».

От журналиста требовали открыть доступ ко всем электронным носителям, имеющимся в его распоряжении. Особое возмущение, подчеркнули в посольстве, вызывает тот факт, что причиной подобных нападок на мужчину стало его российское гражданство.