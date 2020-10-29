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Посольство России в США предупредило журналистов о возможных провокациях

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Российским журналистам, пребывающим в США, рекомендуется учитывать предвзятое отношение к ним со стороны американского правительства, сообщается на сайте посольства РФ в Соединенных Штатах 28 октября.

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«Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий, направленных на создание повода обвинить наших граждан во вмешательстве во внутренние дела», — сказано в сообщении.

Также в дипмиссии осудили инцидент с журналистом канала RT Константином Рожковым, которого силовые структуры в течение нескольких часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. Особое возмущение, подчеркнули в посольстве, вызывает тот факт, что причиной подобных нападок на мужчину стало его российское гражданство.

«Призываем Соединенные Штаты отказаться от практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности. Рассматриваем действия властей США как грубую попытку оказать давление на представителя прессы <…> Потребовали разъяснений в госдепартаменте», — добавили в дипмиссии.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне раскритиковали пересмотр порядка выдачи виз категории I, так это осложнит профессиональную деятельность иностранных журналистов на территории страны.

В посольстве подчеркнули, что такое «неоправданное усложнение бюрократических процедур и создание искусственных барьеров» для работы иностранной прессы не соотносится с такими понятиями как свобода слова и равный доступ к информации.

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