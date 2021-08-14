Захарова назвала ответной мерой действия в отношении журналистки Би-би-си

Решение о непродлении визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой. Об этом в субботу, 14 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что британские официальные лица попытались увязать ситуацию с Рейнсфорд с «усугублением ситуации со свободой СМИ в РФ».

«Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными», — отметила Захарова.

Кроме того, дипломат заявила, что высказывания о запрете навсегда возвращаться в Россию являются манипуляцией.

«Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между «никогда не вернуться» и «бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию». Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией», — заключила Захарова.

Накануне в Лондоне призвали Москву пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке Саре Рейнсфорд.

Захарова ранее напомнила, что на неоднократные предупреждения МИД РФ о том, что в ответ «на настоящие визовые издевательства» Лондона над российскими журналистами в Британии будут приняты соответствующие меры, однако на это не обращали внимания. Тогда как Москва, по словам Захаровой, регулярно делала заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов.

По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают визы в Британии или США, западные СМИ традиционно не демонстрировали.