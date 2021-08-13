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Посольство Великобритании призвало РФ продлить визу журналистке

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В Лондоне призвали Москву пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд. Об этом в пятницу 13 августа заявила пресс-служба британской дипмиссии у себя на странице в Twitter.

«Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста Би-би-си. Подобные действия лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России», — говорится в заявлении.

Слова МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании английское посольство опровергает.

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«Мы отвергаем заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании. Российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании, при условии того, что они действуют в рамках закона», — отметили в заявлении.

Виза у Рейнсфорд закончится 31 августа, если ей откажут в продлении, то она должна будет покинуть Россию.

В свою очередь телекорпорация BBC назвала непродление визы своей журналистке в России атакой на свободу СМИ. Об этом говорится в заявлении генерального директора Тима Дейви.

«Высылка Сары Рейнсфорд — это прямое нападение на свободу СМИ, которое мы безоговорочно осуждаем», — заявил он.

По его словам, Рейнсфорд «свободно говорит по-русски и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и странах бывшего Советского Союза».

«Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. Мы будем продолжать освещать события в регионе независимо и непредвзято», — отметил Дейви.

На непродление визы английской журналистке бурно среагировали западные СМИ. На что официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что на неоднократные предупреждения МИД РФ о том, что в ответ «на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, однако «англосаксонская медиагруппа» внимание на это не обращала. Тогда как Москва, по словам Захаровой, регулярно делала заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов.

Дипломат добавила, что Би-би-си и сама корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. По ее словам, никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают визы в Британии или США западные СМИ традиционно не демонстрировали.

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