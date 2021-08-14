Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в южных провинциях Гаити. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил представитель управления гражданской защиты республики в эфире государственного телевидения (RTNH).

«В настоящий момент проходят поиски погибших. <...> На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», — заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате природного бедствия.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у побережья Гаити. Отмечалось, что природный катаклизм может вызвать цунами.

12 августа подземные толчки магнитудой 7,5 зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане. Ближайший населенный пункт от эпицентра землетрясения расположен в 2,4 тыс. км. Очаг подземных толчков находился на глубине 63 км.

За день до этого на юге Филиппин у берегов острова Минданао произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 145 км от города Давао, который является главным портом острова.